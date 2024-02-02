Denizli İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Asayiş Çalışmaları Raporu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2024 ayında icra edilen asayiş çalışmalarında meydana gelen 889 olaydan yüzde 98'inin aydınlatıldığı belirtildi.
Denizli'de geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde 388'i asayiş, 87'si kabahat, 345'i takibi gereken, 51'i kaçakçılık, 17'si siber ve 1'i de terör olayı olmak üzere toplam 889 olay meydana geldi. Meydana gelen olayların yüzde 98'inin oluşturan 872'si aydınlatıldı.
İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarda 72 bin 298 şahıs ile 19 bin 393 aracın sorgulaması yapılarak, 437 aranan şahıs ve 1 aranan araç yakalanırken; kayıp olarak aranan 16 kişi bulundu. Bu denetimler sırasında 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 9 adet fişek, 3 adet delici ve kesici suç aleti ele geçirildi.
Terör olaylarında ay içerisinde FETÖ, PKK/KCK ile DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - DENİZLİ
GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın belinden çıkardığı silahla ateş eden saldırgan, Çelebi'yi yaraladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelebi kurtarılamadı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye ambulans ile getirilen ve buradan başka bir hastaneye götürülmek istenen Kemal Atkoşar'ın oksijenin kesildiği iddia edildi. Olaya ilişkin şikayetçi olan Kemal Atkoşar'ın kızı Ece Atkoşar, hastanede yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu ve babasının birkaç saat entübe edildikten sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Şikayet dilekçesinde, hastanenin ihmali ve kusurlu davranışlarına dair detaylar yer aldı.
Süperstar Ajda Pekkan, yaz ayından beri çektiği omuz ağrısı nedeniyle 3 gün önce ameliyat oldu. Sağ omzundan operasyon geçiren Pekkan, 3 hafta fizik tedavi görecek.
Astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı duyuruldu. Gezeravcı, istasyonda kaldığı sürede 13 deney gerçekleştirdi. Dragon kapsülüyle dönecek olan Gezeravcı, ABD'ye inmesi bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan Asayiş Çalışmaları Raporu - Son Dakika
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