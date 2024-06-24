Denizli Merkezefendi\'de Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

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Denizli'nin Mekezefendi ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akçeşme mahallesinde trafoda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; elektrik trafosunda henüz nedeni bilinmeden sebepten yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Trafodan bir anda yükselen alevler korkuya neden oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ