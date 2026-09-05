Denizli Merkezefendi'de inşaatta düşen 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'de inşaatta düşen 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Denizli Merkezefendi\'de inşaatta düşen 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan 61 yaşındaki Süleyman Karakuş, dengesini kaybederek düştü ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakuş'un cenazesi memleketi Acıpayam'da toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek aşağı düşen 61 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 61 yaşındaki Süleyman Karakuş, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek inşaatın aşağısına düştü. Karakuş'un düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karakuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Karakuş'un cenazesi, memleketi Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından Süleyman Karakuş, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Süleyman Karakuş, Merkezefendi, Acıpayam, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Merkezefendi'de inşaatta düşen 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Merkezefendi'de inşaatta düşen 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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