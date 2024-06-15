Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ile ilgili Babadağ Belediye başkanı Murat Kumral sosyal medyadan açıklama yaptı.

Başkan Kumral sosyal medyadan yaptığı açıklamada. "Babadağ'ımızın farklı ormanlık alanlarında çıkan yangınlar Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, DESKİ, AFAD, Jandarma Komutanlığı, Yangın Söndürme, Babadağ Belediyesi, çevre illerden gelen destek ekipleri ve Babadağ halkının uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Maalesef ki birçok yerin zarar gördüğü yangın alanlarında soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımızı ve yaşam alanlarımızı korumak için canını hiçe sayarak fedakarca müdahale eden, destek veren tüm ekiplere ve Babadağ halkına bir kez daha buradan minnettarlığımızı belirtmek istiyor ve canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ