Denizli\'nin Bekilli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Denizli'nin Bekilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 2 hektar aln zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 arazöz ve 30 personelle karadan, 1 helikopter ile havadan müdahale edildi. Yapılan yoğun müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - DENİZLİ