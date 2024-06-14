Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan yangın üzüm bağlarına sıçramadan söndürüldü

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde karayolu kenarında başlayıp boş tarlaya sıçrayan yangın, üzüm bağlarına ulaşamadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Buldan- Denizli karayolu Acısu Kavşağı Kıl Çadır bölgesinde yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, yolun kenarındaki boş tarlaya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında, kısa sürede üzüm bağlarını tehdit etmeye başladı. Bağ sahipleri ve vatandaşlar ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiyesinin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın, üzüm bağlarına ulaşamadan söndürüldü. - DENİZLİ