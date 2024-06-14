Denizli'nin Çal ilçesinde çöp yangını tekrar alevlendi - Son Dakika
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Denizli'nin Çal ilçesinde çöp yangını tekrar alevlendi

Denizli'nin Çal ilçesindeki çöp döküm alanında başlayan yangın tekrar alevlendi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

14.06.2024 19:16
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde 3 mahalle ortasında başlayan çöp yangını tekrar alevlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi. Akkent, Hançalar ve Süller Mahallesi'nde ki yangına havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de traktör ile kepçelerlede müdahale ediliyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çalışmalara hızla devam ediyor. Yangının, orman ve buğday ekili arazilere de sıçraması neticesinde söndürme çalışmalarının zorlaştığı belirtildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise; "Çal – Akkent mahallesindeki yangına müdahalemiz hava ve kara tüm unsurlarımızla devam etmektedir. Zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar mücadelemizi zorlaştırmaktadır." şeklinde yayınladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'nin Çal ilçesinde çöp yangını tekrar alevlendi - Son Dakika

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