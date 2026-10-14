Denizli Pamukkale\'de gece evinden ayrılan 56 yaşındaki kadın akşam sağ salim bulundu

Denizli'de gece saatlerinde evinden ayrılan 56 yaşındaki Latife Çakır akşam saatlerinde ailesi tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Latife Çakır (56), gece saat 03.00 sıralarında evinden ayrıldı. Aradan geçen süre zarfında Çakır'ın eve dönmemesi ve kendisine hiçbir şekilde ulaşılamaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kayıp kadını bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Yaşlı kadın akşam saatlerinde aile üyeleri tarafından sağ salim bulundu.