Denizli Pamukkale\'de gece evinden ayrılan 56 yaşındaki kadın akşam sağ salim bulundu

Denizli Pamukkale'de gece evinden ayrılan 56 yaşındaki kadın akşam sağ salim bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Pamukkale'de ikamet eden 56 yaşındaki kadın, gece 03.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine polisin başlattığı arama çalışmasında kadın, akşam saatlerinde ailesi tarafından sağ salim bulundu.
Denizli'de gece saatlerinde evinden ayrılan 56 yaşındaki Latife Çakır akşam saatlerinde ailesi tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Latife Çakır (56), gece saat 03.00 sıralarında evinden ayrıldı. Aradan geçen süre zarfında Çakır'ın eve dönmemesi ve kendisine hiçbir şekilde ulaşılamaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kayıp kadını bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Yaşlı kadın akşam saatlerinde aile üyeleri tarafından sağ salim bulundu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?