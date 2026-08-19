Denizolgun ölümünde mezar açıldı - Son Dakika
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Denizolgun ölümünde mezar açıldı

Denizolgun ölümünde mezar açıldı
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Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Bakırköy'de feth-i kabir yapıldı. Alınan örnekler Adli Tıp'ta incelenecek; ailenin başvurusuyla süren soruşturmada ölüm nedeninin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda gerçekleştirilen feth-i kabir (mezar açma) işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı.

Denizolgun'un ölüm nedenine ilişkin yıllardır gündeme getirilen iddiaların aydınlatılması amacıyla alınan karar kapsamında mezar açılarak adli inceleme süreci başlatıldı. Kabirden alınan örneklerin Adli Tıp Kurumunda incelenmesi ve ölüm nedeninin bilimsel bulgular doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Ölüm nedenine ilişkin şüpheler araştırılıyor

Soruşturmanın, Denizolgun'un ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ve herhangi bir dış müdahalenin söz konusu olup olmadığı yönündeki şüphelerin giderilmesine odaklandığı belirtiliyor.

Dosyada, ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesinde gecikme yaşandığı iddiası, Denizolgun'un cesedinde bulunduğu ileri sürülen bazı bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik ya da hatalı gerçekleştirildiğine yönelik iddiaların araştırıldığı ifade ediliyor.

Feth-i kabir işlemiyle elde edilen bulguların yapılacak adli ve bilimsel incelemeler açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Ailenin de başvuruda bulunduğu öğrenildi

Denizolgun ailesinin de ölümle ilgili şüphelerin araştırılması amacıyla ilgili makamlara resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkacak yeni bulguların dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Feth-i kabir işleminin tamamlanmasının ardından alınan örnekler üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından ayrıntılı incelemeler gerçekleştirilecek. İncelemelerde ölüm nedenine ilişkin tıbbi ve toksikolojik bulguların araştırılması öngörülüyor.

Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı raporun soruşturma dosyasına girmesiyle birlikte, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yıllardır kamuoyunda tartışılan iddiaların bilimsel veriler ışığında açıklığa kavuşturulması hedefleniyor.

Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İnceleme, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizolgun ölümünde mezar açıldı - Son Dakika

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