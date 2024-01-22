 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde 51 Kişinin Öldüğü Furkan Apartmanı Davası Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde 51 Kişinin Öldüğü Furkan Apartmanı Davası Ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili üçüncü duruşma görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, bilirkişi raporu yetersizliğinden duruşma 8 Mart tarihine ertelendi.

22.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:45
Abone Ol

Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'nın üçüncü duruşması görüldü

Bilirkişi raporu yetersizliğinden ileri tarihe ertelendi

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili üçüncü duruşma görüldü. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, bilirkişi raporu yetersizliğinden duruşma 8 Mart tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu 4 sanık ile tutuksuz 2 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden davaya katıldı

İddianamenin kabul edilmesinin ardından üçüncü duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve kardeşi Eyüp Ö. üzerinden katıldı. Duruşmaya sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

İlk duruşma 8 saat sürdü, yeni bir bilirkişi raporu istenmişti

İlk duruşma tanıkların, sanıkların ve avukatların dinlemesi sonucu yaklaşık 8 saat sürmüştü. Duruşmada sanıkların hiçbiri üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sonucunda mahkeme heyeti bilirkişi raporunu yetersiz buldu. Öte yandan, dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesine ve firari olan tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama emri için ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesine karar verilmişti.

Mahkeme heyeti yeni bilirkişi raporu istedi, davayı erteledi

Duruşmada söz alan sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını öne sürdü. Daha sonrasında taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, bilirkişi raporu yetersizliği nedeniyle bilirkişi raporunu talep ederek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Mart 2024 tarihine erteledi.

Depremde 51 Kişinin Öldüğü Furkan Apartmanı Davası Ertelendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Gaziantep, Mahkeme, Deprem, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremde 51 Kişinin Öldüğü Furkan Apartmanı Davası Ertelendi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:48:05. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde 51 Kişinin Öldüğü Furkan Apartmanı Davası Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement