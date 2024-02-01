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Depremde oğlu, gelini ile torunlarını kaybeden yaşlı kadın mezarlıktan ayrılamıyor - Son Dakika
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Depremde oğlu, gelini ile torunlarını kaybeden yaşlı kadın mezarlıktan ayrılamıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde oğlu ve gelini ile birlikte iki torununu kaybeden Azet Yılmaz, günün büyük bir bölümünü ailenin defin edildiği şehir mezarlığında geçiriyor. Yaşlı kadın, mezarlığın evi olduğunu belirterek çocuklarını çok özlediğini söyledi.

01.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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Depremde oğlu, gelini ile torunlarını kaybeden yaşlı kadın mezarlıktan ayrılamıyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde oğlu ve gelini ile birlikte iki torununu kaybeden Azet Yılmaz günün büyük bir bölümünü ailenin defin edildiği şehir mezarlığında geçiriyor. "Mezarlığın evi " olduğunu belirten yaşlı kadın, çocuklarını çok özlediğini söyledi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme kent merkezindeki 5 katlı apartmanda yakalanan Aydın Ayşegül Yılmaz çiftti ile çocukları İlayda ve Engin Yılmaz enkaz altında kaldı.

Yılmaz ailesine depremin 38'inci saatinde hayatlarını kaybetmiş bir şekilde ulaşılırken, aile şehir mezarlığına defin edildi.

Enkaz başında saatlerce gelecek güzel bir haberi beklerken oğlu ile birlikte gelini ve iki torununu toprağa veren Azet Yılmaz o gün bugündür gününün büyük bir bölümünü şehir mezarlığında geçiyor.

"Belki bir gün gelirler diye yollarını gözlüyorum"

Mezarlığın evi olduğunu kaydeden Azet Yılmaz, "Oğlum gelinim ve iki torunumu ilk depremde kayıp ettim. 38 saat enkaz altında kaldılar. Daha sonra tek tek çıkarıldılar. Mezarlığa her gün geliyorum benim evim burası artık. Eve gidiyorum yattıktan sonra sabah olmasını bekliyorum mezarlığa gelmek için gelirler diye yollarını gözlüyorum çok özledim. Kız torunumu doğum günde toprağa verdik. Engin ise 15'ine yeni girmişti" diye konuştu.

Depremde oğlu, gelini ile torunlarını kaybeden yaşlı kadın mezarlıktan ayrılamıyor
Kaynak: İHA

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