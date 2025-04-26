Depremde Yaşlı ve Engelli Vatandaşlar İçin Taşınan Banklar Çalındı

Depremde panikleyen yaşlı ve engeli bireyler için taşınan bankları çaldılar: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde depremden etkilenen yaşlı ve engelli vatandaşların oturması için bir site içerisinden dışarıya taşınan banklar 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da panik ve korkuya neden olan deprem nedeniyle Arnavutköy'de bulunan bir site yönetimi, site içerisinde bulunan bankları dışarıda bulunan çayırlık alana taşıyarak yaşlı ve engelli vatandaşların rahat edebileceği bir ortam oluşturmak istedi. Taşınan banklar, yoldan geçen 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları sitenin güvenlik kamerasına yansırken, site sakinleri duruma isyan etti.

"Bankları arabaya atıp hızlıca çalıp gitmişler"

Yaşanılan durumu anlatan site sakinlerinden Özer Yavuz, "Burada yaşlı ve engelli ailelerimiz var onlar için bank talebimiz olmuştu ve belediyemiz göndermişti. Deprem günü yaşlı, engelli vatandaşlarımızı dışarıya hızlıca tahliye ettik onlar rahat etsin diye bu bankları da dışarıya taşıdık. Olaylardan bir kaç saat sonra o bankları arabaya atıp hızlıca çalıp gitmişler. Bizim meselemiz 2 tane bank değil, İstanbul'da bir hassasiyet yaşanırken buna kadar düşülmüş olması bizi üzdü. Biz müsait alanda güvenli bir alan oluşturmak istemiştik" şeklinde konuştu.