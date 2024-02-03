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Depremde yıkılan apartmanın enkazından sosyal medyadan gönderdiği mesajla kurtuldu

Sosyal medyadan gönderdiği mesajla kurtulan 36 yaşındaki depremzede, kurtarıcısı ile bir araya geldi

MALATYA - Malatya'da, depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazında sosyal medyadan gönderdiği mesajla kurtulan 36 yaşındaki depremzde, kurtarıcısı ile bir araya geldi. Enkaz altında kalmanın korkunç bir durum olduğunu belirten Harun Reşit Uçar ikinci depreme ise hastanede yakalandığını söyledi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme Malatya Battalgazi ilçesi Nizayi Mısri caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda yakalan 36 yaşındaki Harun Reşit Uçar, çöken apartmanın enkazında sosyal medyadan gönderdiği mesaj sayesinde kurtuldu.

Gönderdiği mesaj sonrası 6. saatte kurtarıldı

Arkadaşı Zafer Cahit Leventoğlu'na 05.39'da mesaj göndererek enkaz altında kaldığını belirtip yardım isteyen Harun Reşit Uçar, depremin 6'ıncı saatinde kurtarıldı. Depremin yıldönümünde yine karlı ve soğuk bir günde kurtarıcısı ile bir araya gelen Harun Reşit Uçar ikinci depreme ise hastanede yakalandığını söyledi.

"Canlı canlı mezara gömülmek korkunç bir şey"

Enkaz altında yaşadıklarını aktaran Uçar, "6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın enkazı altında kaldım. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamayınca Zafer Cahit Leventoğlu'na sosyal medyadan mesaj göndererek yardım istedim. Sağ olsun ağabeyimiz arkadaşları ile gelerek enkaz altında çıkardılar beni. Enkaz altında aşırı bir soğuk vardı, nefes almada problem yaşadım. Cenin pozisyonu alarak kurtarılmayı bekledim ayaklarımı uzatmadım, uzatmış olsaydım ayaklarım kopabilirdi çünkü alan dardı. Kabrin içerisindesiniz, canlı canlı mezara gömülmüşsünüz korkunç bir şey. İkinci depreme ise hastanede yakalandım. Duygularım tarifsiz, ağabey gelmemiş olsaydı belki hayatımı kaybedecektim. Benimle birlikte 3 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı, 14 kişi ise hayatını kaybetti. Allah o günleri bir daha kimseye yaşatmasın" dedi

"Bölgeyi bildiğim için adresi bulmamız kolay oldu"

Harun Reşit Uçar'dan gelen yardım çağrısı sonrası hemen harekete geçerek bölgeye ulaştıklarını aktaran Zafer Cahit Leventoğlu ise, "6 Şubat depremlerine evimizde yakalandık. Ailece dışarı çıktık. O esnada telefonuma bakarken Harun kardeşimin mesajını gördüm. Mesajda belirtilen adresi bildiğim için olay yerine ulaşmamız zor olmadı ama her yer yıkıldığı için bir süre Harun'a aramak zorunda kaldık. Enkaz altında bir televizyon gördüğünü belirtmesi üzerine televizyonu aramaya başladık daha sonra Harun kardeşimize ulaştık. Bu sırada Harun'un telefonu sürekli çalıyor babası ve yakınları arıyor hiç birine cevap vermeden çalışmalara başladık ve yaklaşık 5-6 saat sonra Harun kardeşimizi enkaz altında çıkardık. Zor günlerdi bir çok tanıdıklarımızı arkadaşlarımız da kayıp ettik. Allah bir daha benzeri bir durumu kimseye yaşatmasın" diye konuştu