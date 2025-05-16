Depremden kaçarak sığındıkları yeni yuvalarında sel afetini yaşadılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur sonrası yaşanan sel felaketinde, 6 Şubat depreminde evleri ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan ailenin, kaldığı evi su bastı. Önce depremi ardından da sel felaketini yaşayan ailenin su basan evindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Geçtiğimiz gün Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Şehit Mehmet Hallaç Mahallesindeki bülbül deresi ve Kurtuluş Mahallesi ile Yenimahalle'de bulunan derelerin taşmasına denen olmuştu. Derelerin taşmasıyla birlikte evleri su basmış be araçlar sürüklenmişti. Bülbül deresinin taşkın sularına kapılan 8 otomobil, Savrun çayı içerisinden kullanılmaz bir şekilde çıkarıldı. Kadirli Belediyesi ve AFAD ekipleri sel felaketinin yaşandığı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi, Pazar Mahallesi, Yeni Mahalle, Kurtuluş Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Dervişpaşa Mahallesinde selden etkilenen vatandaşların evlerde hasar tespit çalışması başlattı. Hasar tespit çalışmasının sürdüğü ilçede vatandaşlarda su altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Öte yandan, 6 Şubat depreminde Kadirli ilçesinde Gazioğlu 1 sitesindeki evleri hasar alarak yıkılan depremzede Aynur Çeribaş'ın yeni yuvası da sel felaketinde su altında kaldı. Dervişpaşa Mahallesi 474. sokaktaki evinde sel felaketini yaşayan Çeribaş'ın evindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Geçici olarak yaşadığı yuvasında sel felaketini yaşadığını ifade eden Aynur Çeribaş, "6 Şubat depremini yaşadık evim yıkıldı. Burada geçici olarak kalıyorduk. Dün de sel felaketini yaşadık. Sel suları bir anda evin içerisine doldu. Ben ikinci kata zor kaçtım. Tüm eşyalarım gördüğünüz gibi kullanılmaz hale geldi" şeklinde konuştu. - OSMANİYE