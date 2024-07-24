Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı - Son Dakika
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Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, depremden kurtulan bir kadın, sokak ortasında tartıştığı eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Eski eşi tarafından darp edilen kadın, yardıma koşan bir arkadaşıyla birlikte kurşunlara hedef oldu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eski eşini kurşun yağmuruna tutan şahıs ise polis tarafından yakalandı.

24.07.2024 23:01
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Depremden kurtuldu, eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Bodrum'un Geriş Mahallesi 6012. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Eski eşi Hüsne Topal'ın evinin önüne gelen Hacı Ömer A. (40), Topal'ı dışarı çağırdı. Bir müddet konuştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer A.'nın darp etmeye başladığı Topal, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada Topal'ın arkadaşı Sedat T. yardıma koşarken, Hacı Ömer A. eski eşini ve yardıma koşan şahsı kurşun yağmuruna tuttu.

Silahtaki mermilerin bitmesinin ardından şahıs olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsne Topal'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sedat T.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal'ın Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'dan Bodrum'a yerleştiği ve depremzede olduğu öğrenildi. Öte yandan eski eşini kurşun yağmuruna tutan Hacı Ömer A., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: İHA

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