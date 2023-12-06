Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde de 10 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

10 KATLI BİNA DİNAMİTLE YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde de 10 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle 1 olduğu anlar kameraya yansırken yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.