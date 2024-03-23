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Depremzede esnafı bu kez hırsızlar yıktı: Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık saati bu kadar da olmaz dedirtti

MALATYA - Malatya'da depremzede esnaflar için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. İşyerinde yaşanan hırsızlığın 6 Şubat'ta yaşanan deprem saati olan 4.17'de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan illerden biri olan Malatya'da, esnaflar için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan çarşıya gelen yüzü maskeli 2 şüpheli, bir cep telefonu dükkanın önünde beklemeye başladı. Çevreyi gözetlediği görülen 2 şahsın, daha sonra ellerindeki taşla işyerinin camını kırarak vitrinde bulunan cep telefonlarını aldıkları an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, işyerinde yaşanan hırsızlığın ise 6 Şubat'ta yaşanan deprem saati olan 4.17'de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.