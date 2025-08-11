Depremzede Taş'ın Suç Geçmişi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Depremzede Taş'ın Suç Geçmişi Ortaya Çıktı

Depremzede Taş\'ın Suç Geçmişi Ortaya Çıktı
11.08.2025 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te polis şiddeti iddiasında bulunan Devlet Taş'ın 14 suç kaydı var; konteyneri sattığı öğrenildi.

Gaziantep'te polisin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden şahsın 14 suç kaydı olduğu ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çocuklarını aldığı için kuruma saldırdığı ortaya çıktı. Evinin olmadığını iddia eden depremzedenin verilen konteyneri 50 bin TL'ye sattığı da ortaya çıktı.

Bazı basın yayın organlarında çıkan ve polisin kendisine işkence ettiğini öne süren 43 yaşındaki Devlet Taş'ın 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk babası Taş'ın çocuklarını alan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün kapısını kırmaya çalıştığı ve polisin kendisini gözaltına aldığı öğrenildi. Depremzede olan Taş'ın devletin kendisine konteyner vermediği iddiası da yalan çıktı. Evinin olmadığını iddia eden Taş'ın verilen konteyneri 50 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı. İslahiye'de asrın felaketi olan depremde evi yıkılan Devlet Taş'ın bir süre 2 çocuğu ile konteyner kentte kaldığı, daha sonra burası boşaltılınca İlçe Kaymakamlığına evinin olmadığını söyleyerek konteyner aldığı ve konteyneri 50 bin TL'ye sattığı öğrenildi.

Devlet Taş'ın çocuklarına bakamadığı, kötü koşullarda yaşadıkları ve 14 yaşındaki kızının hiç banyo yapmadığı belirlenerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 2 çocuğu devlet korumasına aldığı, kurum binasına saldıran Taş'ın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne saldıran Taş'ın polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındığı, bu esnada polise direnen Taş'ın kendisini yere attığı belirtildi. Polis tarafından hastaneye götürülen Taş'ın sağlık kontrolünden geçirildiği, hastanede beklerken çekilen fotoğrafının ise "hastanede yatıyor" şeklinde haber yapıldığı kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Deprem, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremzede Taş'ın Suç Geçmişi Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
İsviçre’de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
AFAD’dan Balıkesir’deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu AFAD'dan Balıkesir'deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

21:42
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
07:42
Avustralya Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 22:00:08. #7.12#
SON DAKİKA: Depremzede Taş'ın Suç Geçmişi Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.