Depremzedelerin yaşadığı konteynere giren yılan itfaiye tarafından yakalandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşları yaşadığı konteynere giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Kavurucu sıcaklıkların etkisini hissettirmesiyle toprak altında yaşayan canlılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlıların arasında çok sık görülen yılanlar, sıcaktan kaçmak için bazı evlere veya serin yerlere girmeye çalışıyorlar. Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı konteynere yılan girdi. Konteynıra giren yılanı gören depremzede vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı konteynırdan çıkarttı. İtfaiye ekiplerin yılanı çıkarttıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler tarafından çıkartılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY