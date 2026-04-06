Derbi Kutlaması Ceza ile Sonlandı

06.04.2026 14:27
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası kutlama yapan çift, alkollü sürücüden dolayı ceza aldı.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından kutlama yapmak isteyen bir çift, Kadıköy'de polis denetimine takıldı. Sunruftan çıkan yolcuya ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza uygulandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından kutlama yapmak isteyen bir çift, trafikte polis ekiplerine yakalandı. Seyir halindeyken sunruftan çıkan yolcu, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ekipler tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, hem sürücüye hem de sunruftan çıkan yolcuya ayrı ayrı idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu

Ceza sonrası konuşan kadın yolcu, ilk kez ceza yediklerini ifade ederek, "Cezamızı yedik, ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ı yendik sevincimiz vardı ama çevirmeye girince kursağımızda kaldı" dedi.

Olayla ilgili işlem başlatılırken, ekiplerin denetimlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
