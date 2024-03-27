Dere kenarında umut dolu bekleyiş...Onlarca kişi yan yana, kayıp çocuğu arama çalışmalarını böyle izledi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor. Ekipler çocuğu bulmak için dron yardımıyla havadan tarama yaparken jandarmalar su kıyısında, dalgıçlar ise suyun içinde arama çalışması gerçekleştiriyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Cırcıp Deresinde akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Cuma günü yaşanan olay sonrası bölgeye giden ekipler, çalışmalarını 5'inci gününde de yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri dere içerisinde arama yaparken AFAD ise botla suyu kontrol ediyor. Jandarma ve vatandaşların kıyı hattında aradığı çocuk için dronlar da devreye konuldu. Dere üzerinde uçurulan dronlarla görüntü alan ekipler, çocuğun izine ulaşmaya çalışıyor. Suriye sınırına kadar arama çalışması gerçekleştiren ekipler, henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.
Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu kurtarmak için suya atlayanlar arasında yer alan kuzeni Hamis Kaya, ekiplerin Davut Kara'yı aradığını ama şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemediğini belirtti.
Olayın geçmişi
Olay Cuma günü yaşandı. Bölgede inek otlatan Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut K.'nin annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı. Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dere kenarında umut dolu bekleyiş...Onlarca kişi yan yana, kayıp çocuğu arama çalışmalarını böyle izledi - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli, evine girerken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada 16 yaşındaki Kadem Can Ç. hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla oturan genç, yanlarına gelen E.K.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı. Yaralı, hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
Karaman'da, Gevher Hatun Mahallesi'nde bulunan üst geçit girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin manava daldığı olayda 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?