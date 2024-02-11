Dere uçan aile boğulmaktan kurtuldu: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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Dere uçan aile boğulmaktan kurtuldu: 2'si çocuk 4 yaralı

Dere uçan aile boğulmaktan kurtuldu: 2\'si çocuk 4 yaralı

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'na gezmeye giden 4 kişilik aile dönüş yolunda aracın kontrolden çıkmasıyla dereye uçtu. Cipte bulunan 4 kişi vatandaşların yardımıyla cipten çıkarıldı. Yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

11.02.2024 19:57
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Dere uçan aile boğulmaktan kurtuldu: 2'si çocuk 4 yaralı

Yoldan çıkan cip dereye uçtu: 4 kişi boğulmak üzereyken kurtuldu

BOLU - Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'na gezmeye giden 4 kişilik aile dönüş yolunda aracın kontrolden çıkmasıyla dereye uçtu. Cipte bulunan 4 kişi vatandaşların yardımıyla cipten çıkarıldı.

Kaza, Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı'na giden 4 kişilik aile, Ufuk T. yönetimindeki 41 HT 889 plakalı cipin, kontrolden çıkmasıyla dereye uçtu. Dereye tepetaklak düşen cip içerisinde araçta bulunan sürücü Ufuk T. eşi Havva T. çocukları Mustafa Arel T. ve Elisa T. olmak üzere 4 kişi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tamamen suyun içinde kalan cipte bulunanlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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