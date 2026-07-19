Hatay'ın İskenderun ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan koyun, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, İskenderun ilçesine bağlı Sakıt Mahallesi'nde meydana geldi. Dereye düşen koyunun mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma sonucu koyunu bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen koyun, sahibine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Dereye Düşen Koyun Kurtarıldı - Son Dakika
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