Erzurum'da dereye uçan otomobildeki sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Narman ilçesi Peribacaları mevkiinde dereye uçan araçta mahsur kalan sürücü, ihbarla olay yerine gelen Narman itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin merdiven yardımıyla ulaşıp araçtan çıkardığı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika
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