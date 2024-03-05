Derince\'de İki Motosikletin Çalınmasına İlişkin 3 Şahıs Yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki motosikletin çalınmasına ilişkin polis ekiplerince yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi ile Çenedağ Mahallesi Girne Sokak'ta 2 motosikletin çalınmasına ilişkin, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada E.A., B.D. ve A.G. isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonda E.A., B.D. ve A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece A.G. tutuklanırken, E.A ve B.D isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
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