Dev firmanın patronu işçi maaşlarını ödemeden kayıplara karıştı

Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ÖSA Güney Tekstil'in patronunun, işçilerin üç aylık maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden ortadan kaybolduğu, 180 işçinin hiçbir hakları verilmeden işsiz bırakıldığı iddia edildi.

BİRTEK-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ÖSA Güney Tekstil patronunun işçilerin üç aylık ücretleri ile kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeden kayıplara karıştığı" kaydedildi. Açıklamada, son dönemde birçok tekstil işletmesinde benzer durumların yaşandığı, patronların fabrikaları kapatıp işçilerin emeğini gasbederek ortadan kayboldukları ifade edildi.

"ÇOLUK ÇOCUKLA KİRADA YAŞIYORUZ"

Maaşlarını alamadıkları için mağdur olduklarını dile getiren bir işçi, "Üç aydır maaş ödemediler. Sürekli oyaladılar. Çalışırken hakaret bile işittik. Özel eşyalarımızı bile içeride bırakıp gitmişler. Biz dilenmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Çoluk çocukla kirada yaşıyoruz, üç aydır çok zor durumdayız" dedi.

"ZENGİN ÇALINCA İFLAS ETTİ DENİYOR"

Bir diğer işçi ise "Şikayetçiyiz, bütün arkadaşlarımız dolandırıldı, mağdur edildi. Gariban çalınca hırsız oluyor ama zengin çalınca iflas etti deniyor. Devletimizin bunlara bir yaptırım yapması lazım. Yoksa bu şekilde bütün arkadaşlarımız mağdur durumda kalır. Paraları yoksa da niye işçi çalıştırıyorlar? Kimse onların kölesi, hamalı değil" diye konuştu.

"TEK ÇARE BİRLİK OLMAK"

Sendika mağduriyet yaşayan işçilerin yanında olduklarını belirtirken, bölge temsilcisi ve avukatının işçilerle buluştuğu ve "işçilerin hak mücadelesinde yalnız olmadıkları" mesajı verdiği aktarıldı. Sendika, tekstil sektöründe art arda yaşanan benzer olaylara dikkati çekerek, yetkililere "Bu gasbın karşısında tek çare birlik olmak ve birlikte mücadele etmektir" çağrısında bulundu.