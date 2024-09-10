Dev rüzgar gülü türbinleri böyle taşındı
MALATYA - Malatya'da, onlarca metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki rüzgar gülü türbinlerinin geçişi meraklı gözlerle izlendi.
Elazığ'a götürülmek üzere yola çıkarılan onlarca metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki rüzgar gülü türbinlerinin Malatya'daki geçişi şaşkınlığa neden oldu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında çevre yolu üzerinden geçiş yapan dev rüzgar gülü türbinleri güzergah boyunca meraklı gözlerle izlendi.
Dev türbinlerin geçişi ise trafik polislerinin gözetiminde sorunsuz bir şekilde sağlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dev Türbinler Malatya'dan Geçti - Son Dakika
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