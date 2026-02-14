Develi'de Şiddetli Rüzgar Ahır Çatısını Uçurdu - Son Dakika
Develi'de Şiddetli Rüzgar Ahır Çatısını Uçurdu

14.02.2026 13:23
Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan rüzgar, bir ahırın çatısını uçurarak hasara yol açtı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ahırın çatısını uçurdu.

Kayseri'de kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar etkisini ilçelerde de gösterdi. Develi ilçesinde de yağışlarla birlikte yollarda taşkınlar ve sel meydana gelirken, şiddetli rüzgarın etkisi ile de Sindelhöyük Mahallesi'nde bir ahırın çatısı uçtu.

Meydana gelen olayda hayvanlar zarar görmezken, hasar alan ahır da kullanılamaz hale geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

