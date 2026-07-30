Devrek’te kurallara uymayan iş yeri mühürlendi
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde hijyen kurallarına uymayan iş yeri mühürlendi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hijyen kurallarına uymayan iş yeri mühürlendi.
Devrek Belediyesi zabıta ekiplerince ilçede yapılan denetimlerde tavuk döneri alanında faaliyet gösteren iş yeri başta hijyen olmak üzere diğer kurallara uymadığı gerekçesiyle geçici olarak ticari faaliyetinden men edildi. Ekiplerce mühürlenen işletmenin kapısına da gerekçeli kararı belirten afiş asıldı.
Kaynak: İHA
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