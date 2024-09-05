Adıyaman\'da Devrilen Kamyonda Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

3.Sayfa

Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü A.A., yaralandı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.