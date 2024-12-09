Devrilen Traktörün Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

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Devrilen traktör altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinlikten yukarı çıkmaya çalışan bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde bir zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Beyazıt kendisine ait 34 CEB 553 plakalı traktör ile sarp bir zeytinlik arazide yokuş yukarı çıkmak istedi. Yerlerin de yağıştan dolayı çamurlu olmasından dolayı kayan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Beyazıt'ın yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.