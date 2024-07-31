DHKP/C Üyesi İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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DHKP/C Üyesi İstanbul'da Yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eylem arayışına giren ve hakkında yakalama kararı bulunan İlyas A. gözaltına alındı. İlyas A.'nın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırıdan sonra 'intikam' eylemi arayışında olduğu ve kamu kurumlarına, emniyet ve diğer güvenlik birimlerine yönelik eylemlerde kullanılabileceği belirlendi. Ayrıca, İlyas A.'nın örgütün 2015 yılında TAYAD ve 2016 yılında Gazi Mahallesi'nde bulunan uyuşturucu ile mücadele merkezinin sorumlusu olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.07.2024 22:49
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Aranan DHKP/C üyesi İstanbul'da yakalandı

Yakalanan örgüt üyesinin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırıdan sonra 'intikam' eylemi arayışında olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet ve diğer güvenlik birimlerine yönelik örgüt adına eylem gerçekleştirebileceği ileri sürüldü

İSTANBUL - Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eylem arayışına giren ve hakkında yakalama kararı bulunan İlyas A. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan İlyas A.'nın yerini tespit etti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırıdan sonra 'intikam' eylemi arayışına giren A.'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet ve diğer güvenlik birimlerine yönelik örgüt adına eylemlerde kullanılabileceği belirlendi. Sultanbeyli'de saklandığı adresi saptanan İlyas A., 29 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Sultanbeyli ilçesinde yakalanan A.'nın, ayrıca örgütün 2015 yılında TAYAD, 2016 yılı içerisinde Gazi Mahallesi'nde bulunan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'nin sorumlusu olduğu kaydedildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. DHKP/C üyesi polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Örgüt üyesi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Çağlayan, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DHKP/C Üyesi İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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