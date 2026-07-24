Dicle\'de Asayiş Toplantısı Gerçekleşti

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış başkanlığında ilçedeki huzur ve güvene yönelik çerçevesinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği asayiş toplantısı yapıldı.

Dicle İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Nedim Baran ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ilçenin huzur ve güven ortamının muhafazası ile kamu düzeninin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Dicle İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Nedim Baran ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, ilçede yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili Kaymakam Mustafa Atış'a bilgi verdi. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, suçla mücadelede etkin çalışmaların yürütülmesi ve kamu düzeninin korunması konularında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. İlçede asayiş çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapan Kaymakam Atış, yaptıkları çalışmalardan dolayı güvenlik birimlerine teşekkür etti.