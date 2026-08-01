Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş - Son Dakika
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Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

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"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesinde cep telefonuna ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddialara yanıt veren Küçük, hem gözaltına alındığı sırada hem de savcılık sorgusu esnasında cep telefonunun şifresini yetkililerle paylaşmak istemediğini beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj” suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Küçük akşam saatlerinde de “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sevkle ilgili Başsavcılık bilgilendirme notunda "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Cem Küçük başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip TCK 217-A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir" denildi.

Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

CANLI YAYINLARDAKİ SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Başsavcılığın tutuklama talep yazısında, Küçük’ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayın programlarında, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında, “Fatih Keleş’in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı” şeklinde açıklama yaptığı öne sürüldü. Küçük’ün bir başka canlı yayında ise Berkay Gezgin hakkında, “İBB’den 1 milyon TL’ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var” dediği aktarıldı. Başsavcılık, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve Küçük’ün daha sonra bu haberlerle ilgili farklı paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcılığın tutuklama istemli sevkinin ardından hakimlik sorgusu gece yarısı sona eren Cem Küçük hakkında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklama kararı verildi.

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ PAYLAŞMADI

Cem Küçük, gözaltına alındığı sırada cep telefonunun şifresini vermediğini, savcılık sorgusunda da şifreyi paylaşmak istemediğini beyan etti.

Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadede, televizyon yayınlarında kullandığı iddialardan para transferlerine, hediye yazışmalarından Adnan Oktar bağlantısına kadar birçok başlıkta dikkat çeken beyanlar yer aldı.

“YAYIN TAMAMEN LEHİNE” MESAJI VE AYAKKABI YAZIŞMASI

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Cem Küçük ile Turgut Koç arasındaki WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Yazışmalarda Küçük’ün, Koç’a hakkındaki iddiaları yayında değerlendireceğini söyledikten sonra “Şu an yayın tamamen lehine” mesajını gönderdiği tespit edildi. Aynı konuşmada Küçük’ün “Artık bir ayakkabı hediye edersin” dediği, Koç’un ise “Canımsın” yanıtını verdiği belirlendi. Cem Küçük ise savcılıkta bu ifadelerin tamamen şaka olduğunu, herhangi bir ayakkabı almadığını öne sürdü.

“HEDİYELER NE OLDU?” DEDİ, AYAKKABI ALDI

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici bölüm ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar ile yapılan yazışmalar oldu. Savcılık tespitlerine göre Cem Küçük, 10 Ocak 2025 tarihinde Mehmet Cemil Acar’a “Senin hediyeler ne oldu?” mesajını gönderdi. Devam eden yazışmalarda ayakkabı numarası, teslim alınacak mağaza ve ürünün kasaya bırakılması konuşuldu. Küçük’ün daha sonra ayakkabıyı teslim aldığını bildirdiği tespit edildi. Savcılık ifadesinde ayakkabıyı aldığını kabul eden Cem Küçük, bunun yalnızca yeni yıl hediyesi olduğunu ve herhangi bir haber ya da işlem karşılığında verilmediğini savundu.

“KÜLLİYEYE İLETTİM” MESAJI DA DOSYADA

Aynı kişiyle yapılan başka bir yazışmada ise DHMİ içerisindeki bazı iddiaların Cem Küçük’e iletildiği ve “Bir baksana konuya, yapar mısın bir şey abi?” denildiği görüldü. Küçük’ün buna “Külliyeye ilettim” cevabını verdiği tespit edildi. Savcılıkta bu yazışmayı doğrulayan Cem Küçük, herhangi bir menfaat amacıyla değil, kendisine iletilen sorunun çözümüne yardımcı olmak amacıyla bu cevabı verdiğini söyledi.

"BERKAY GEZGİN HAKKINDAKİ MASAK RAPORLARINI HİÇ OKUMADIM"

Savcılık sorgusunda Cem Küçük’e, televizyon programında Berkay Gezgin’in hesabına İBB iştiraklerinden para aktarıldığını ve bunun MASAK raporlarında yer aldığını söylediği hatırlatıldı. Küçük ise söz konusu MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayında rapora atıf yapmasının o sırada konuşulan konunun MASAK raporlarıyla ilgili olmasından kaynaklandığını söyledi.

Küçük ayrıca Berkay Gezgin’e her ay yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönünde oluşan algının doğru olmadığını, toplamda yaklaşık 1 milyon lirayı kastettiğini savundu.

“2 MİLYON DOLAR BULUNDU” İDDİASINI DOĞRULAMADAN AKTARDIĞINI SÖYLEDİ

Savcılık ifadesinde Cem Küçük’e, Medya Kritik programında Fatih Keleş’in evinde “balya balya 2 milyon dolar bulunduğu” yönündeki açıklamaları da soruldu.

Küçük, bu bilgiyi başka bir gazetede yer alan habere dayanarak kullandığını, daha sonra iddianameyi incelediğinde haberin doğru olmadığını gördüğünü belirtti. Bunun üzerine açıklamasını düzelttiğini ve özür dilediğini söyledi.

27 AYRI PARA TRANSFERİNE “BORÇ VE ORGANİZASYON ÜCRETİ” SAVUNMASI

Savcılık, gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğunu da gündeme getirdi.

Küçük, Sarıkaya ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını belirterek para transferlerini önce geçmişe dayalı borç ilişkisiyle açıkladı.

Daha sonra gizli tanığın “Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor” yönündeki iddiası sorulunca bu kez söz konusu transferlerin “alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden” kaynaklandığını söyledi. Ancak hangi organizasyon ya da hangi borca ilişkin olduğuna dair herhangi bir belge sunmadı.

TANIMADIĞINI SÖYLEDİĞİ KİŞİDEN 14 KEZ PARA GELDİ

Savcılık, Cem Küçük’e Sezer Sezginer isimli kişiden hesabına 14 ayrı işlemle toplam 99 bin lira gönderildiğini de sordu. Küçük ise söz konusu kişiyi tanımadığını, hesabına neden para gönderildiğini bilmediğini ifade etti. İfadede, tanımadığını söylediği bir kişiden hesabına defalarca para gelmesine ilişkin herhangi bir açıklama getirememesi dikkat çekti.

KIBRIS’TAN GELEN ÖDEMELERE BELGE SUNAMADI

Savcılık sorgusunda Kıbrıs merkezli Diyalog Gazetecilik tarafından Cem Küçük’ün hesabına gönderilen 17 ayrı ödeme de gündeme geldi. Küçük, bu paraların çeviri hizmetleri karşılığında ödendiğini savundu ancak bu çalışmalara ilişkin sözleşme, fatura, makbuz ya da yazışma bulunmadığını kabul etti. Ayrıca Çin merkezli GB Times Global tarafından yapılan ödemelerin de geçmiş yıllarda yaptığı yorumculuk faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

ADNAN OKTAR’IN KİTAPLARINI ÜCRETLİ ÇEVİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Savcılık ifadesinde Cem Küçük’e, Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısına ilişkin iddialar da yöneltildi. Küçük, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü yönündeki iddiaları reddetti. Buna karşılık Adnan Oktar’ın yurt dışından gelen kitaplarını ekibiyle birlikte ücret karşılığında çevirdiğini kabul etti. Ayrıca Adnan Oktar ile 2012 yılında bir iftar programında görüştüğünü ve A9 televizyonunda bir kez canlı yayına katıldığını doğruladı.

Soruşturma dosyasında ayrıca gizli tanığın; Cem Küçük’ün para karşılığında lehte veya aleyhte yayın yaptığı, Tahir Sarıkaya üzerinden para aldığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki iddiaları da yer aldı. Cem Küçük ise bu iddiaların tamamını reddederek iftira niteliğinde olduğunu savundu.

Soruşturmanın para hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller yönünden sürdüğü öğrenilirken, dosyada yer alan iddiaların soruşturma aşamasındaki değerlendirmeler olduğu, cezai sorumluluğun yargılama sonucunda kesinleşeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıkta ifade veren Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Savcılığın sevk yazısında, somut olayda şüpheli Küçük'ün çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih Keleş ile ilgili yorum yaptığı, söz konusu canlı yayın programının video çözümlenmesi incelendiğinde "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı." şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtilmişti.

Bir diğer canlı yayın programında ise Küçük'ün "Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var." diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığının tespit edildiği kaydedilen yazıda, Küçük'ün bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı aktarılmıştı.

Bu deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, bu bağlamda somut olayda "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilen yazıda, Küçük'ün üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istenmişti.

Cem Küçük, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kenan Yoldaş Kenan Yoldaş:
    şimdi sen naneyi yemedin mi? :::D:DDDD 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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