Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen sürecin en kritik aşamalarından biri olan 12 maddelik çerçeve yasanın çıkarılması için başkentte yaşanan olağanüstü trafiğin arkasındaki nedenlerden birinin Kuzey Irak'tan gelen yeni istihbarat raporları olduğu ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin bizzat sahadan aldığı teyitler ve askeri uydu fotoğraflarıyla, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 81 noktadan daha çekildiği doğrulandı. Bu kritik gelişme üzerine Ankara'nın da yasal süreci hızlandırdığı belirtildi.

STRATEJİK KAMPLAR VE CEPHANELİKLER TERK EDİLDİ

Nefes'te yer alan habere göre; teröristler sınır hattındaki barınma alanlarını boşaltarak İran sınırındaki Kandil Dağı bölgesine doğru konumlandı. Tahliye edilen alanlar arasında örgütün "can damarı" olarak nitelendirilen ve adeta örgütle özdeşleşen Çarçella kampı da yer alıyor. Ayrıca, Hakkari Çukurca'nın tam karşısındaki Metina Vadisi içinde bulunan ve geçmişte 12 askerimizin şehit edildiği 1740-1754 rakımlı Hüda Tepe bölgesi de boşaltılan stratejik noktalar arasında bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sık sık hava destekli kara harekâtları düzenlediği sınırın sıfır noktasındaki bu bölgelerin terk edilmesinin; çözüm sürecini akamete uğratabilecek olası bir provokasyonun, saldırının veya çatışma girişiminin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. PKK'nın geçtiğimiz aylarda da sınır hattındaki 72 noktadan çekildiği bildirilmişti.

BOŞALTILAN YERALTI SIĞINAKLARI VE KRİTİK NOKTALAR

Güvenlik kaynaklarının tespitlerine göre, terör örgütü üyelerinin boşalttığı ve yeraltı cephaneliklerini tahliye ettiği başlıca alanlar şu şekilde sıralandı: