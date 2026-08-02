Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı - Son Dakika
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Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

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Mardin Midyat'ta bir otelin yabancı turistler için hazırladığı sineklikli 'damda uyuma' konsepti sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu tasarımı geleneksel açık hava kültürüne aykırı bularak eleştirirken, diğer bir kesim ise turistleri böcek ve akrepten korumak adına son derece güvenli ve mantıklı bir turizm hamlesi olarak değerlendirdi.

Tarihi dokusuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Midyat'ta, bölge halkının yaz aylarında serinlemek amacıyla evlerin damlarında uyuma kültürü turizme kazandırıldı. Bir otel işletmesi, yabancı misafirlerine bu yerel kültürü konforlu bir şekilde yaşatmak amacıyla teras katına özel yatak alanları kurdu. Sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde yabancı bir dille "Terasta öylesine uyurken" notu düşülen görüntülerde, turistlerin geniş ve yüksek bir sineklik kafesiyle çevrili yataklarda uyuduğu anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Turistlerin rahatı düşünülerek hazırlanan bu modern konsept, sosyal medyada hızla yayılarak farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar, bu kapalı tasarımın yapay durduğunu ve bölgedeki açık hava 'taht' kültürünün otantik ruhunu zedelediğini savundu. Geleneksel olarak damda uyumanın en büyük keyfinin gökyüzüyle araya hiçbir engel koymadan yıldızları seyretmek olduğunu belirten bu kesim, tasarımı fazla yalıtılmış buldu.

GÜVENLİK VE KONFOR VURGUSU

Öte yandan, uygulamanın gerekli ve son derece mantıklı olduğunu savunan geniş bir kitle de öne çıktı. Güneydoğu coğrafyasında yaz gecelerinde sıkça karşılaşılan sivrisinek, böcek veya akrep gibi tehlikeleri hatırlatan kullanıcılar, bu şartlara alışkın olmayan turistler için güvenlik önleminin şart olduğunu vurguladı. Yabancı misafirlerin sağlığını riske atmadan geleneksel bir deneyim sunmayı hedefleyen bu sineklikli oda tasarımı, yerel kültürün turizme nasıl entegre edileceği konusunda kamuoyunda ilginç bir beyin fırtınası yaratmış oldu.

Turizm, turist, Güncel, Midyat, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Mardin Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı - Son Dakika
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