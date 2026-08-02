Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı - Son Dakika
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Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

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Yunanistan’da yangın söndürme çalışmalarına destek olan 2 yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Feci kazada bir helikopterin mürettebatının kurtarıldığı bildirilirken, ikinci helikopterin mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE FACİA

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Psatha bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, çarpışan helikopterlerdeki mürettebata yönelik arama ve kurtarma operasyonuna başlandığı kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan feci kaza, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

YUNANİSTAN, YANGINLARLA BOĞUŞUYOR

Yunanistan genelinde anakara başta olmak üzere Atina, Viotia, Girit'in Rethymno bölgesi ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını yaşanıyor.

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, anakaranın yanı sıra adalara da yayılmış durumda.

Uydu verilerine göre yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplamda 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • aykut koçak aykut koçak:
    koca gökyüzünde çarpışmayı nasıl becerdiniz acaba. 6 1 Yanıtla
    Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Bizdede yangın var Allah kim olursa olsun böyle kazalardan herkesi korusun..aklına geçmiş olsun demek yerine böyle tuhaf söylem hiç yakışık olmadı be kardeşim... 0 1
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Ordaki sanatçı tayfa da ormanı yakıp imara açıyorsunuz diye miçotakis e iftira atıyor muymuş 2 0 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    üssteki helikopteri kullanan miyom-astigmat 0 0 Yanıtla
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