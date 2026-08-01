Mersin'de Çocuk Şiddeti: 11 Yaşındaki M.A.D. Yaşadıklarını Anlattı - Son Dakika
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Mersin'de Çocuk Şiddeti: 11 Yaşındaki M.A.D. Yaşadıklarını Anlattı

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Mersin'de bir markette şiddete uğrayan 11 yaşındaki M.A.D, yaşadığı korkunç olayı anlattı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuk, yaşadıklarını anlattı.

Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

M.A.D, AA muhabirine, olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı.

Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.

"Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum"

Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı.

Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti:

"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."

Olay

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Çocuk Şiddeti: 11 Yaşındaki M.A.D. Yaşadıklarını Anlattı - Son Dakika

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