Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün gazeteci Cem Küçük hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Şantaj’ suçlarından soruşturma başlatmış ve Cem Küçük gözaltına alınmıştı.

'ŞANTAJ' SUÇLAMASI

Cem Küçük hakkında, bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemleri bulunduğu ve soruşturmanın bu iddialarla açıldığı öğrenilmişti.

CANLI YAYINLARDAKİ SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Başsavcılığın tutuklama talep yazısında, Küçük’ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayın programlarında, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında, “Fatih Keleş’in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı” şeklinde açıklama yaptığı öne sürüldü. Küçük’ün bir başka canlı yayında ise Berkay Gezgin hakkında, “İBB’den 1 milyon TL’ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var” dediği aktarıldı. Başsavcılık, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve Küçük’ün daha sonra bu haberlerle ilgili farklı paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

CEM KÜÇÜK TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Küçük, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Cem Küçük, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan tutuklandı.

KÜÇÜK’ÜN SON SÖZLERİ: ÖZÜR DİLİYORUM

Aylık gelirini 3 bin 600 TL olarak beyan eden Küçük, son sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Üzerime atılı suçlamayı anladım, önceki ifadelerimi aynen tekrar ediyorum. Vermiş olduğum bilgilerin halkı yanılttığını düşünmüyorum, diğer sitelerde de yer aldı ve bunun için özür diliyorum, o zaman da dilemiştim. Ben suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

İŞTE SAVCILIK İFADESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadede, televizyon yayınlarında kullandığı iddialardan para transferlerine, hediye yazışmalarından Adnan Oktar bağlantısına kadar birçok başlıkta dikkat çeken beyanlar yer aldı.

“YAYIN TAMAMEN LEHİNE” MESAJI VE AYAKKABI YAZIŞMASI

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Cem Küçük ile Turgut Koç arasındaki WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Yazışmalarda Küçük’ün, Koç’a hakkındaki iddiaları yayında değerlendireceğini söyledikten sonra “Şu an yayın tamamen lehine” mesajını gönderdiği tespit edildi. Aynı konuşmada Küçük’ün “Artık bir ayakkabı hediye edersin” dediği, Koç’un ise “Canımsın” yanıtını verdiği belirlendi. Cem Küçük ise savcılıkta bu ifadelerin tamamen şaka olduğunu, herhangi bir ayakkabı almadığını öne sürdü.

“HEDİYELER NE OLDU?” DEDİ, AYAKKABI ALDI

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici bölüm ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar ile yapılan yazışmalar oldu. Savcılık tespitlerine göre Cem Küçük, 10 Ocak 2025 tarihinde Mehmet Cemil Acar’a “Senin hediyeler ne oldu?” mesajını gönderdi. Devam eden yazışmalarda ayakkabı numarası, teslim alınacak mağaza ve ürünün kasaya bırakılması konuşuldu. Küçük’ün daha sonra ayakkabıyı teslim aldığını bildirdiği tespit edildi. Savcılık ifadesinde ayakkabıyı aldığını kabul eden Cem Küçük, bunun yalnızca yeni yıl hediyesi olduğunu ve herhangi bir haber ya da işlem karşılığında verilmediğini savundu.

“KÜLLİYEYE İLETTİM” MESAJI DA DOSYADA

Aynı kişiyle yapılan başka bir yazışmada ise DHMİ içerisindeki bazı iddiaların Cem Küçük’e iletildiği ve “Bir baksana konuya, yapar mısın bir şey abi?” denildiği görüldü. Küçük’ün buna “Külliyeye ilettim” cevabını verdiği tespit edildi. Savcılıkta bu yazışmayı doğrulayan Cem Küçük, herhangi bir menfaat amacıyla değil, kendisine iletilen sorunun çözümüne yardımcı olmak amacıyla bu cevabı verdiğini söyledi.

"BERKAY GEZGİN HAKKINDAKİ MASAK RAPORLARINI HİÇ OKUMADIM"

Savcılık sorgusunda Cem Küçük’e, televizyon programında Berkay Gezgin’in hesabına İBB iştiraklerinden para aktarıldığını ve bunun MASAK raporlarında yer aldığını söylediği hatırlatıldı. Küçük ise söz konusu MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayında rapora atıf yapmasının o sırada konuşulan konunun MASAK raporlarıyla ilgili olmasından kaynaklandığını söyledi.

Küçük ayrıca Berkay Gezgin’e her ay yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönünde oluşan algının doğru olmadığını, toplamda yaklaşık 1 milyon lirayı kastettiğini savundu.

“2 MİLYON DOLAR BULUNDU” İDDİASINI DOĞRULAMADAN AKTARDIĞINI SÖYLEDİ

Savcılık ifadesinde Cem Küçük’e, Medya Kritik programında Fatih Keleş’in evinde “balya balya 2 milyon dolar bulunduğu” yönündeki açıklamaları da soruldu.

Küçük, bu bilgiyi başka bir gazetede yer alan habere dayanarak kullandığını, daha sonra iddianameyi incelediğinde haberin doğru olmadığını gördüğünü belirtti. Bunun üzerine açıklamasını düzelttiğini ve özür dilediğini söyledi.

27 AYRI PARA TRANSFERİNE “BORÇ VE ORGANİZASYON ÜCRETİ” SAVUNMASI

Savcılık, gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğunu da gündeme getirdi.

Küçük, Sarıkaya ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını belirterek para transferlerini önce geçmişe dayalı borç ilişkisiyle açıkladı.

Daha sonra gizli tanığın “Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor” yönündeki iddiası sorulunca bu kez söz konusu transferlerin “alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden” kaynaklandığını söyledi. Ancak hangi organizasyon ya da hangi borca ilişkin olduğuna dair herhangi bir belge sunmadı.

TANIMADIĞINI SÖYLEDİĞİ KİŞİDEN 14 KEZ PARA GELDİ

Savcılık, Cem Küçük’e Sezer Sezginer isimli kişiden hesabına 14 ayrı işlemle toplam 99 bin lira gönderildiğini de sordu. Küçük ise söz konusu kişiyi tanımadığını, hesabına neden para gönderildiğini bilmediğini ifade etti. İfadede, tanımadığını söylediği bir kişiden hesabına defalarca para gelmesine ilişkin herhangi bir açıklama getirememesi dikkat çekti.

KIBRIS’TAN GELEN ÖDEMELERE BELGE SUNAMADI

Savcılık sorgusunda Kıbrıs merkezli Diyalog Gazetecilik tarafından Cem Küçük’ün hesabına gönderilen 17 ayrı ödeme de gündeme geldi. Küçük, bu paraların çeviri hizmetleri karşılığında ödendiğini savundu ancak bu çalışmalara ilişkin sözleşme, fatura, makbuz ya da yazışma bulunmadığını kabul etti. Ayrıca Çin merkezli GB Times Global tarafından yapılan ödemelerin de geçmiş yıllarda yaptığı yorumculuk faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

ADNAN OKTAR’IN KİTAPLARINI ÜCRETLİ ÇEVİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Savcılık ifadesinde Cem Küçük’e, Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısına ilişkin iddialar da yöneltildi. Küçük, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü yönündeki iddiaları reddetti. Buna karşılık Adnan Oktar’ın yurt dışından gelen kitaplarını ekibiyle birlikte ücret karşılığında çevirdiğini kabul etti. Ayrıca Adnan Oktar ile 2012 yılında bir iftar programında görüştüğünü ve A9 televizyonunda bir kez canlı yayına katıldığını doğruladı.

Soruşturma dosyasında ayrıca gizli tanığın; Cem Küçük’ün para karşılığında lehte veya aleyhte yayın yaptığı, Tahir Sarıkaya üzerinden para aldığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki iddiaları da yer aldı. Cem Küçük ise bu iddiaların tamamını reddederek iftira niteliğinde olduğunu savundu.

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ PAYLAŞMADI

Cem Küçük, gözaltına alındığı sırada cep telefonunun şifresini vermediğini, savcılık sorgusunda da şifreyi paylaşmak istemediğini beyan etti.

Soruşturmanın para hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller yönünden sürdüğü öğrenilirken, dosyada yer alan iddiaların soruşturma aşamasındaki değerlendirmeler olduğu, cezai sorumluluğun yargılama sonucunda kesinleşeceği belirtildi.