Arınç'tan Davutoğlu'na: "Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz" - Son Dakika
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Arınç'tan Davutoğlu'na: "Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz"

Arınç\'tan Davutoğlu\'na: "Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz"
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu'nun partisini kapatmasına ilişkin "Sayın Davutoğlu'nun AK Parti'ye muhalif bir parti kurmasına etik olarak karşı çıkmıştım. AK Parti bizim evimiz. Orayı birlikte kurduk ve mükemmel hizmetler yaptık. Liderimize bağlı bir şekilde AK Parti'de kalmalı; eleştiri ve öneri haklarımızı bu çatı altında sonuna kadar kullanmalıydınız.  Bu sürecin siyasi tarihimiz ve sizin için önemli bir tecrübe olduğu kanaatindeyim. Bizim çizgimizde iki hoca vardır. Merhum Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz. Ne mutlu sizlere" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyasetten çekilerek partisini kapatma kararının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Davutoğlu'nun siyaset sahnesinden çekilme kararını yerinde bulduğunu belirten Arınç, bundan sonraki süreçte düşünce, eğitim, bilim, kültür, diplomasi ve diğer sosyal alanlarda yürüteceği çalışmalarda başarılar dilediğini ifade etti.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYDUM"

Arınç, Davutoğlu ile uzun yıllar birlikte görev yaptıklarını hatırlatarak, 2005 yılında Mekke'de düzenlenen İslam Konferansı Örgütü Zirvesi'nde birlikte yer aldıklarını anlattı.

2009 yılında Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildiğini, Ahmet Davutoğlu'nun ise Dışişleri Bakanı olduğunu belirten Arınç, Erdoğan'ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak görev yaptığını, kendisinin de yaklaşık bir buçuk yıl Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlattı.

Davutoğlu'nu yakından tanımaktan ve birlikte çalışmaktan onur duyduğunu belirten Arınç, onu "mütefekkir, bilgili, analitik düşünen, çözümleyici, vatansever, ahlaklı ve uluslararası alanda saygınlığı bulunan bir isim" olarak nitelendirdi.

"EN GİRİFT SORUNLARI NASIL ÇÖZDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

Arınç, Davutoğlu'nun görev yaptığı dönemde karşılaşılan en zor meseleleri çözme becerisine yakından şahit olduğunu belirterek, ülkeye ve millete yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

EŞİ SARE DAVUTOĞLU'NA DA TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasında Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'na da özel bir bölüm ayıran Arınç, eşi hakkında kaleme aldığı ifadelerin bir siyasetçi için söylenebilecek en büyük övgüler arasında yer aldığını söyledi.

Sare Davutoğlu'nu mütevazı bir eş, anne ve her doğuma koşan bir hekim olarak tanımlayan Arınç, eşi Münevver Arınç ile birlikte kendisine teşekkür etti.

"AK PARTİ'DEN AYRILMANIZA ETİK OLARAK KARŞI ÇIKTIM"

Açıklamasının en dikkat çeken bölümünde ise Gelecek Partisi'nin kuruluş sürecine değinen Arınç, Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurmasını hiçbir zaman doğru bulmadığını söyledi.

Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Davutoğlu'nun AK Parti'ye muhalif bir parti kurmasına etik olarak karşı çıkmıştım. AK Parti bizim evimiz. Orayı birlikte kurduk ve mükemmel hizmetler yaptık. Liderimize bağlı bir şekilde AK Parti'de kalmalı; eleştiri ve öneri haklarımızı bu çatı altında sonuna kadar kullanmalıydınız."

"BU SÜREÇ SİZİN İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLDU"

Davutoğlu'nun yaşadığı siyasi sürecin hem Türk siyasi tarihi hem de kendisi açısından önemli bir tecrübe olduğunu belirten Arınç, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sürecin siyasi tarihimiz ve sizin için önemli bir tecrübe olduğu kanaatindeyim."

"ERBAKAN'DAN SONRA İKİNCİ HOCA SİZ ANILIYORSUNUZ"

Arınç, Davutoğlu'na yönelik övgü dolu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bizim çizgimizde iki hoca vardır. Merhum Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz. Ne mutlu sizlere."

Açıklamasının sonunda Davutoğlu'na ülkeye ve millete yaptığı hizmetler için teşekkür eden Arınç, kendisine ve ailesine sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Bülent Arınç, AK Parti, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arınç'tan Davutoğlu'na: 'Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz' - Son Dakika

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