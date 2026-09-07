Ahmet Gökçek, “kayıt dışı para” iddialarına kahkahayla yanıt verdi

“Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, savcılıkta yaklaşık 5 saat ifade verdi. Adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen çift, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Ahmet Gökçek’in adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını kahkaha atarak yanıtsız bırakması ise dikkat çekti.

5 SAAT SAVCILIKTA İFADE VERDİLER

Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek, “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından çift, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MAHKEMEDEN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Nöbetçi hakimlikte işlemleri tamamlanan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Çift, bu kararın ardından serbest bırakıldı.

İDDİALARA KAHKAHA ATARAK KARŞILIK VERDİ

Ahmet Gökçek’in adliyeden ayrıldığı sırada kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularına verdiği tepki ise gündem oldu.

“Kayıt dışı para” iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Gökçek, adliye çıkışında kahkaha atarak aracına yöneldi. Gökçek’in sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in de ifadelerinin alınmasıyla dosyada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.