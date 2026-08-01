Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

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15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu B.K., Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda Afyonkarahisar'da yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen FETÖ mensubu B.K., Afyonkarahisar'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak operasyon gerçekleştirdi.

10 YILDIR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinde görev yaptığı belirtilen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. tespit edildi. Şüpheli, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

HELİKOPTER PİLOTUYDU

 İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyona dair detaylar verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı."

ORTAK İSTİHBARAT ÇALIŞMASI

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı - Son Dakika
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