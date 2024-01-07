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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi girişinde meydana gelen kazada, 46 ACK 544 plakalı hafif ticari araç ile 34 DGZ 589 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada bulunan 2 kişi hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı
07.01.2024 - 18:11,
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi girişinde 46 ACK 544 plakalı hafif ticari araç ile 34 DGZ 589 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika


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