Didim açıklarında ülkeyi yasa dışı terk etmeye çalışan 2 şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 2 şahıs ile göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Didim ilçesi açıklarında özel bir teknenin göçmen kaçakçılığı yaptığı tespitinin ardından bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri özel tekne ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan iki şahsı ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.