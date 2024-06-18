Didim Altınkum Plajında Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı

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Didim Altınkum plajında boğulma tehlikesi geçiren kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedilirken, kadının panik hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Didim'in yaz aylarından en gözde yeri olan ve sığ deniziyle tatilcilerin tercihleri arasında yer alan Altınkum plajında boğulma tehlikesi geçiren kadın, görevli cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Kadının çığlıklarının duyulmasının ardından harekete geçen cankurtaran botu, hızlı bir şekilde kadının yanına yaklaştı, ardından bottaki görevli ise kadına müdahale etti. Kadının panik anları ise cep telefon kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, boğulma tehlikesi geçiren kadın ise cankurtaran tarafından sahile çıkartıldı. - AYDIN