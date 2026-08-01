Didim Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi, parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve ortak kullanım alanlarında yürüttüğü çevre bakım çalışmalarıyla kentin dört bir yanında daha düzenli ve estetik bir görünüm oluşturmayı sürdürüyor.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot biçme, çim biçme, yabani ot temizliği, ağaç ve çalı budama ile çevre düzenleme çalışmaları planlı şekilde devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında artan bakım ihtiyacına göre sürdürülen çalışmalarla parklar, yeşil alanlar ve yol kenarları düzenli olarak bakımdan geçirilirken, çevre düzeni ve kent estetiğinin korunmasına yönelik uygulamalar da titizlikle yürütülüyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda kentin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kent genelinde sürdürülen bakım çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Didim'in her köşesine aynı özenle yaklaşıyor, ortak yaşam alanlarımızı daha temiz, düzenli ve bakımlı tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızı ve yeşil alanlarımızı korurken, halkımızın günlük yaşamında kullandığı alanları da düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Daha güzel bir Didim için ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında özveriyle görev yapmaya devam ediyor"

Didim Belediyesi, çevre bakım çalışmalarını belirlenen program kapsamında kent genelinde sürdürerek ortak yaşam alanlarını daha temiz, düzenli ve güvenli hale getirmeye devam edecek.