Didim\'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytinlik alana saklanan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçuna yönelik Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde devriye çalışması gerçekleştirildi. Devriye esnasında ekipler zeytinlik alan içerisinde kalabalık bir grubun olduğunu fark etti. Bölgeye giden ekipler, zeytinlik alanda saklanmaya çalışan 16 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca olay ile ilgili yakalanan M.A.D. (62) isimli organizatör de gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN