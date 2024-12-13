Didim\'de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kara Aracı (DEGAK-15) tarafından kara üzerinde tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN