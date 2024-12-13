Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kara Aracı (DEGAK-15) tarafından kara üzerinde tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Didim'de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?