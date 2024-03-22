Didim'de balıkçılar su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Didim'de balıkçılar su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi

Didim\'de balıkçılar su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

22.03.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
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Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi.

Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle denizde gerçekleştirdiğimiz denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve 5/2 numaralı Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim, Aydın, Tarım, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de balıkçılar su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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