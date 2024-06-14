Didim'de çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Didim'de çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde zirai ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, Akyeniköy Mahallesi'nde meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

14.06.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde zirai ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangının bölgesinde alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Akyeniköy, İtfaiye, Aydın, Didim, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:38:53. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement