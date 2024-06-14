Didim'de çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

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Aydın'ın Didim ilçesinde zirai ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangının bölgesinde alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. - AYDIN